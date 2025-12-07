Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 17:43

Обещавший сражаться с Россией лопатами Кулеба объяснил, почему не идёт на фронт

Дмитрий Кулеба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmytro_kuleba

Дмитрий Кулеба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmytro_kuleba

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил своё нежелание идти добровольцем на фронт. В интервью журналистке Янине Соколовой* он заявил, что находится в стране и никуда не сбегает.

При этом Кулеба отметил, что отправится в военкомат только в случае получения официальной повестки. Свой отказ от добровольной службы экс-министр обосновал тем, что на посту главы внешнеполитического ведомства он и так «занимался войной» на протяжении двух с половиной лет.

Экс-глава МИД Кулеба выступил с неожиданным заявлением о победе Украины
Экс-глава МИД Кулеба выступил с неожиданным заявлением о победе Украины

Напомним, что в 2022 году Дмитрий Кулеба горячо заявлял о готовности Украины воевать с Россией даже «лопатами», если Запад остановит поставки оружия. Он подчёркивал, что этот конфликт — война за существование страны. Более того, политик повторил это утверждение два года спустя.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Кулеба
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar