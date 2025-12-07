Обещавший сражаться с Россией лопатами Кулеба объяснил, почему не идёт на фронт

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил своё нежелание идти добровольцем на фронт. В интервью журналистке Янине Соколовой* он заявил, что находится в стране и никуда не сбегает.

При этом Кулеба отметил, что отправится в военкомат только в случае получения официальной повестки. Свой отказ от добровольной службы экс-министр обосновал тем, что на посту главы внешнеполитического ведомства он и так «занимался войной» на протяжении двух с половиной лет.