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Регион
Опубликовано 2 декабря 2025, 14:02

Экс-глава МИД Кулеба выступил с неожиданным заявлением о победе Украины

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Украину ожидает «тактическое поражение, но стратегическая победа». Такое мнение высказал экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Впереди у Украины тактическое поражение, но стратегическая победа. Тактическое, потому что в моменте будет неприятно», — заявил Кулеба.

Он добавил, что стране предстоит признать «очень тяжёлую правду», но это позволит построить будущее.

Кулеба: Война на Украине может длиться много лет без неприятной сделки
Кулеба: Война на Украине может длиться много лет без неприятной сделки

Ранее Life.ru писал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российских военных. Владимир Путин заявил, что подразделения ВС РФ успешно продвигаются на ключевых направлениях и продолжают выполнять задачи вдоль всей линии фронта.

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Мария Любицкая
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