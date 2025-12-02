Украину ожидает «тактическое поражение, но стратегическая победа». Такое мнение высказал экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Впереди у Украины тактическое поражение, но стратегическая победа. Тактическое, потому что в моменте будет неприятно», — заявил Кулеба.

Он добавил, что стране предстоит признать «очень тяжёлую правду», но это позволит построить будущее.

Ранее Life.ru писал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российских военных. Владимир Путин заявил, что подразделения ВС РФ успешно продвигаются на ключевых направлениях и продолжают выполнять задачи вдоль всей линии фронта.