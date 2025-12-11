Взрослый и ребёнок погибли при взрыве в Пермском политехническом университете
Обложка © Wikipedia / NoGo.
Два человека — взрослый и ребёнок — погибли при взрыве в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, в лаборатории на улице Академика Королёва произошла разгерметизация гидродинамического стенда.
Помимо двух погибших три человека пострадали, четырёх сейчас ищут. На месте работают экстренные службы. Ведутся поиски пропавших.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.