Взрослый и ребёнок погибли при взрыве в Пермском политехническом университете

Два человека — взрослый и ребёнок — погибли при взрыве в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, в лаборатории на улице Академика Королёва произошла разгерметизация гидродинамического стенда.

Помимо двух погибших три человека пострадали, четырёх сейчас ищут. На месте работают экстренные службы. Ведутся поиски пропавших.