Пять человек погибли при пожаре в якутском селе, среди жертв — дети

В селе Октемцы (Якутия) произошёл пожар, унесший жизни пяти человек. По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, среди погибших — двое детей.

Пять человек погибли при пожаре в якутском селе. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Ранним утром 11 декабря в пожарную службу поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Хангаласская в селе Октемцы Хангаласского района. Уже через пять минут на месте работали пожарные расчёты, которые обнаружили открытое горение дома и гаража.

«В результате пожара огнём повреждены дом и гараж по всей площади. Общая площадь 127 кв. м. На месте пожара обнаружены пять погибших, из них двое детей. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются дознавателем МЧС России», — уточнили в ведомстве.

К тушению пожара были привлечены силы республиканской пожарной охраны: 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

По факту пожара, повлекшего гибель пяти человек, прокуратурой Республики Саха организована проверка. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

