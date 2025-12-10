Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 15:05

Мощный пожар вспыхнул на Правобережном рынке в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на Правобережном рынке. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

Пожар вспыхнул на Првобережном рынке в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Открытое пламя и сильный дым видны над крышей здания на улице Дыбенко, 16. На место происшествия срочно выехали подразделения МЧС, пожарные начали ликвидацию открытого горения. Обстоятельства возгорания и точный масштаб ущерба пока неизвестны, ведутся работы по тушению.

Торговый центр «Баянгол» горит в Улан-Удэ, есть пострадавшие
Торговый центр «Баянгол» горит в Улан-Удэ, есть пострадавшие

Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирске произошёл крупный пожар в здании педагогического колледжа. По данным МЧС, возгорание началось на третьем этаже и перешло на кровлю. Спасатели успели эвакуировать 670 учащихся. Для тушения были привлечены 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar