Мощный пожар вспыхнул на Правобережном рынке в Петербурге

В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на Правобережном рынке. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

Пожар вспыхнул на Првобережном рынке в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Открытое пламя и сильный дым видны над крышей здания на улице Дыбенко, 16. На место происшествия срочно выехали подразделения МЧС, пожарные начали ликвидацию открытого горения. Обстоятельства возгорания и точный масштаб ущерба пока неизвестны, ведутся работы по тушению.

Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирске произошёл крупный пожар в здании педагогического колледжа. По данным МЧС, возгорание началось на третьем этаже и перешло на кровлю. Спасатели успели эвакуировать 670 учащихся. Для тушения были привлечены 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную.