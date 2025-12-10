Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 06:24

Торговый центр «Баянгол» горит в Улан-Удэ, есть пострадавшие

Обложка © arigus.tv

Обложка © arigus.tv

В Улан-Удэ, Бурятии, вспыхнул пожар в торговом центре «Баянгол». По информации МЧС, самостоятельно эвакуировались около 50 человек, из которых пятеро нуждались в медицинской помощи.

Пожар в торговом центре. Видео © arigus.tv

Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Эвакуация прошла организованно, и большинство людей сумели покинуть здание без посторонней помощи.

В Гонконге завершили идентификацию большинства жертв смертельного пожара
В Гонконге завершили идентификацию большинства жертв смертельного пожара

Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирске произошёл крупный пожар в здании педагогического колледжа. По данным МЧС, возгорание началось на третьем этаже и перешло на кровлю. Спасатели успели эвакуировать 670 учащихся. Для тушения были привлечены 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar