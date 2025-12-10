В Гонконге завершили идентификацию большинства жертв смертельного пожара
Обложка © X/ visegrad24
Полиция Гонконга сообщила о завершении процедуры опознания 120 погибших в результате масштабного пожара в жилом комплексе, который произошел 26 ноября. Идентификация оставшихся 40 тел потребует проведения генетической экспертизы.
«Мы проверяем другие останки, чтобы определить, принадлежат они людям или животным, и нужно ли нам корректировать число погибших», — заявил комиссар полиции Джо Чоу.
Чоу также отметил, что общее число жертв трагедии достигло 160 человек, что на одного больше, чем сообщалось ранее, после обнаружения останков, принадлежавших двум разным людям. Полиция уточнила, что местонахождение большинства пропавших без вести установлено, однако шесть человек все ещё числятся пропавшими. В больницах остаются 24 человека, пострадавших при пожаре, их состояние оценивается как стабильное.
Напомним, возгорание началось 26 ноября в высотном жилом комплексе Wang Fuk Court. Пламя распространилось по строительным лесам, повредив семь из восьми зданий. Это самый смертоносный пожар в жилом доме в истории города. Среди возможных причин трагедии рассматриваются недостаточная огнестойкость строительных лесов, быстрое распространение горящего мусора, переносимого ветром, и безответственное курение рабочих, проводивших масштабную реконструкцию.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.