Названа возможная причина смертоносного пожара в Гонконге

Крупный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге мог быть вызван халатностью рабочих, куривших во время ремонтных работ. Таковы предварительные выводы расследования, о которых сообщает издание The South China Morning Post.

«Подозрения сразу же пали на уровень огнестойкости строительных лесов, быстрое распространение горящего мусора, переносимого ветром, и предполагаемое безответственное курение рабочими, участвующими в масштабной реконструкции жилого комплекса в Тай По, который состоит из восьми 31-этажных блоков», — говорится в материале.

Напомним, что возгорание произошло 26 ноября на строительных лесах, где велась масштабная реконструкция восьми 31-этажных жилых блоков. Эксперты указывают на совокупность факторов, способствовавших быстрому распространению огня: использование бамбуковых конструкций, горючих защитных сеток и сильный ветер, разносивший горящие частицы по всему комплексу. Особую опасность представляло то, что пожар начался одновременно на нескольких уровнях строительных лесов, что затруднило эвакуацию и тушение.

По последним данным, число погибших достигло 55 человек, ещё 76 пострадавших госпитализированы. Медики сообщают, что 15 пациентов находятся в критическом состоянии, 28 — в тяжёлом, а 11 человек уже выписаны после оказания помощи.