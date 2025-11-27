Смертоносный пожар в Гонконге унёс уже свыше полусотни жизней

Трагедия в Гонконге приобрела ещё более мрачные очертания: число жертв самого разрушительного пожара в истории жилых комплексов города возросло до 55 человек. По информации, полученной изданием South China Morning Post от пожарных служб, это число превышает ранее озвученные данные о 44 погибших.

Очаг возгорания, вспыхнувший 26 ноября в жилом комплексе Wang Fuk Court, охватил семь из восьми высотных зданий, в то время как одно строение осталось практически нетронутым огнём.

Как отметил глава администрации Гонконга Джон Ли, ситуация остаётся критической. При этом ещё около 279 жителей комплекса числятся пропавшими без вести. Таким образом в жилом комплексе «Ванфук» в гонконгском районе Тайпоу по количеству жертв превзошёл трагедию 1996 году в здании «Гарли», когда погиб 41 человек.