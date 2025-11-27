До 44 выросло число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге

Крупный пожар в жилом комплексе «Ванфук» в Гонконге унёс уже более четырёх десятков жизней. По последним данным, число погибших выросло до 44 человек, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Как отметил глава администрации Гонконга Джон Ли, ситуация остаётся критической. До этого сообщалось о 36 погибших, однако количество жертв увеличилось после уточнения данных. На данный момент известно, что погибли уже 44 человека. При этом ещё около 279 жителей комплекса числятся пропавшими без вести.

Таким образом в жилом комплексе «Ванфук» в гонконгском районе Тайпоу по количеству жертв превзошёл трагедию 1996 году в здании «Гарли», когда погиб 41 человек.

