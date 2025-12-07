Путин в Индии
7 декабря, 08:22

Генконсульство РФ высказалось о причине гибели россиянки в отеле в Гонконге

Генеральное консульство России в Специальном административном районе (САР) КНР Гонконге держит на контроле ситуацию со смертью 35-летней гражданки РФ в одном из гостиничных номеров. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщили в дипмиссии.

«Генконсульство находится на связи с местной полицией по факту гибели гражданки России, обнаруженной без признаков жизни в своём гостиничном номере в пятницу, 5 декабря 2025 года», — заявили в ведомстве.

В настоящее время устанавливают контакт с родственниками погибшей для оказания необходимой консульской помощи. Обстоятельства происшествия и точные причины смерти гражданки России выясняются местными правоохранительными органами.

Напомним, что 35-летняя российская туристка была обнаружена без признаков жизни в номере отеля в Гонконге. Трагедия произошла в пятницу, 5 декабря, в одной из гостиниц района Ваньчай. После того как персонал отеля сообщил о потере сознания гостьей, на место прибыли полиция и экстренные службы. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.

