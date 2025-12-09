В Новосибирске загорелся педагогический колледж, эвакуированы 670 учащихся

В Новосибирске произошёл пожар в здании педагогического колледжа. По данным регионального главка МЧС, учащиеся эвакуированы, а пожарные приступили к ликвидации возгорания.

«По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа. Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники. По данным МЧС, спасатели вывели из горящего педагогического колледжа 670 учащихся.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в строительном городке на юго-западе Москвы. На улице Поляны в строительном городке произошло возгорание двухъярусных бытовок. По предварительным данным, пострадавших нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения покинули около 90 человек. В тушении пожара были задействованы 53 сотрудника и 15 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.