9 декабря, 04:28

В Новосибирске загорелся педагогический колледж, эвакуированы 670 учащихся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorgev

В Новосибирске произошёл пожар в здании педагогического колледжа. По данным регионального главка МЧС, учащиеся эвакуированы, а пожарные приступили к ликвидации возгорания.

«По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа. Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники. По данным МЧС, спасатели вывели из горящего педагогического колледжа 670 учащихся.

В Армавире загорелась пятиэтажка, пострадали четыре человека, в том числе дети
Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в строительном городке на юго-западе Москвы. На улице Поляны в строительном городке произошло возгорание двухъярусных бытовок. По предварительным данным, пострадавших нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения покинули около 90 человек. В тушении пожара были задействованы 53 сотрудника и 15 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

