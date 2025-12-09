Путин в Индии
Регион
9 декабря, 04:15

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в строительном городке на юго-западе Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

На улице Поляны в строительном городке, расположенном на юго-западе Москвы, произошло возгорание двухъярусных бытовок. Об этом сообщает столичный главк МЧС России. Оперативными действиями пожарных возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным ведомства, до прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения покинули около 90 человек.

«Пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главка.

В тушении пожара были задействованы 53 сотрудника и 15 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар в порту Темрюка тушат третьи сутки, площадь возгорания сократилась до 960 кв. м
Ранее в Армавире вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Маркова. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате происшествия пострадали четыре человека, включая троих детей. Огнём была охвачена мебель и вещи в одной из квартир. Пожар был оперативно ликвидирован. Вероятной причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности – неосторожное обращение с огнём при работе с легковоспламеняющимися жидкостями.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Антон Голыбин
