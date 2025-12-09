Путин в Индии
9 декабря, 02:38

В Армавире загорелась пятиэтажка, пострадали четыре человека, в том числе дети

Обложка © VK / МЧС Краснодарский край

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Армавире. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

«Вечером 8 декабря в Армавире произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Маркова. <...> Горела мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 кв. метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Пожарными эвакуировано 20 человек, спасено 15 жителей дома», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшие получили отравление продуктами горения. Предполагаемой причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности — неосторожное обращение с огнём при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. Привлекались 5 единиц техники и 12 сотрудников МЧС.

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар в квартире одной из многоэтажек, в результате чего пострадали два человека: мужчина и женщина. Из дома эвакуировали 25 человек. В двухкомнатной квартире площадью 60 кв. метров происходило горение обстановки на площади 24 кв. метра.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

