10 декабря, 16:40

Площадь пожара на рынке в Петербурге достигла 1500 квадратов, есть пострадавший

Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Огонь, охвативший здание рынка в Санкт-Петербурге, распространился на площадь в 1500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«Площадь пожара на рынке выросла до 1500 кв. м. Интенсивному распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания», — говорится в сообщении.

На месте происшествия развёрнута группировка, состоящая из 26 единиц спецтехники и 96 сотрудников пожарной охраны. Также на данный момент известно об одном пострадавшем — 55-летнем мужчине.

Ранее сообщалось, что мощный пожар вспыхнул на Правобережном рынке в Петербурге. На место происшествия срочно выехали подразделения МЧС, пожарные начали ликвидацию открытого горения.

