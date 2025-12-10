Площадь пожара на рынке в Петербурге достигла 1500 квадратов, есть пострадавший

Огонь, охвативший здание рынка в Санкт-Петербурге, распространился на площадь в 1500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«Площадь пожара на рынке выросла до 1500 кв. м. Интенсивному распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания», — говорится в сообщении.

На месте происшествия развёрнута группировка, состоящая из 26 единиц спецтехники и 96 сотрудников пожарной охраны. Также на данный момент известно об одном пострадавшем — 55-летнем мужчине.

Ранее сообщалось, что мощный пожар вспыхнул на Правобережном рынке в Петербурге. На место происшествия срочно выехали подразделения МЧС, пожарные начали ликвидацию открытого горения.