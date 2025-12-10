Путин в Индии
10 декабря, 17:58

Один погибший обнаружен при тушении пожара на рынке в Петербурге

Один погибший обнаружен при тушении пожара на рынке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Тушение пожара на рынке в Петербурге. Видео © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

«В ходе тушения пожара, к сожалению, обнаружен один погибший», — говорится в сообщении.

Пожарным удалось сдержать распространение огня, локализовав его на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. В ведомстве сообщили, что пламя стремительно распространялось, и пожарные продолжают напряжённую борьбу с возгоранием. СК возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

Ранее сообщалось, что мощный пожар вспыхнул на Правобережном рынке в Петербурге. На место происшествия срочно выехали подразделения МЧС, пожарные начали ликвидацию открытого горения. Также на данный момент известно об одном пострадавшем.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Наталья Демьянова
