Политики всё чаще используют интернет-пространство как инструмент для сохранения публичной актуальности. Ярким примером стала бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, объявившая о запуске собственного шоу, в котором она намерена раскрыть «тайны глубинного государства» и рассказать о реальных причинах своего смещения с поста в 2022 году.

В своих заявлениях экс-глава кабмина возлагает вину за рыночный кризис того периода на скрытые элиты и их медийных союзников. Однако, как отмечает политолог Юрий Самонкин, подобные инициативы часто являются попыткой создать хайп и привлечь внимание, а не предложить содержательный анализ. Он проводит параллель с американским журналистом Такером Карлсоном, чьи расследования носят более объективный характер и включают интервью с ключевыми фигурами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

«Трасс обещает грандиозное шоу, напоминающее риторику американского журналиста Такера Карлсона. Но всё, что получит зритель, — это очередной хайп, попытка привлечь к себе внимание», — уверен собеседник «Вечерней Москвы».

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая пробыла на посту всего 50 дней, объявила о запуске собственного политического шоу на онлайн-платформах. Проект получил название The Liz Truss Show. Политик намерена «разоблачить людей, которые «свергли» её. Трасс уверяет, что раскроет правду о том, что происходит на Западе.