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5 октября, 10:39

На стене магазина в Лондоне появился мемориал в память о салате, «пережившем» Лиз Трасс

The Guardian: В Британии установили табличку в память о салате, пережившем Трасс

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Обложка © ТАСС / ЕРА / ANDY RAIN

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Обложка © ТАСС / ЕРА / ANDY RAIN

В Лондоне неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене магазина, где был куплен салат-латук, который «пережил» длительность пребывания на посту премьер-министра страны Лиз Трасс. Об этом пишет газета The Guardian.

Лиз Трасс проиграла салату-латук. Фото © YouTube / Daily Star

Лиз Трасс проиграла салату-латук. Фото © YouTube / Daily Star

«Фальшивая синяя табличка была установлена возле супермаркета Tesco в (лондонском районе) Уолтемстоу в память о том, что салат-латук, прославившийся тем, что пережил премьерство Лиз Трасс, был куплен здесь», — указано в статье.

На табличке, по данным газеты, написано, что салат-латук был куплен в супермаркете в сентябре 2022 года. Овощ продержался дольше (49 дней), чем премьерство Трасс (44 дня).

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Напомним, что Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии осенью 2022 года, но спустя всего лишь 44 дня ей указали на дверь. Уход Трасс был связан с постоянной критикой принятого экономического плана, из-за которого начался кризис на рынке, а фунт начал стремительно терять в стоимости. По словам главы Банка Англии, страна тогда остановилась в шаге от обвала финансового рынка из-за политики премьер-министра. При этом уход Трасс сопровождался насмешками даже из России, так как она продержалась меньше гниющего салата латук.

Дарья Нарыкова
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