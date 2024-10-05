На стене магазина в Лондоне появился мемориал в память о салате, «пережившем» Лиз Трасс

В Лондоне неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене магазина, где был куплен салат-латук, который «пережил» длительность пребывания на посту премьер-министра страны Лиз Трасс. Об этом пишет газета The Guardian.

Лиз Трасс проиграла салату-латук. Фото © YouTube / Daily Star

«Фальшивая синяя табличка была установлена возле супермаркета Tesco в (лондонском районе) Уолтемстоу в память о том, что салат-латук, прославившийся тем, что пережил премьерство Лиз Трасс, был куплен здесь», — указано в статье.

На табличке, по данным газеты, написано, что салат-латук был куплен в супермаркете в сентябре 2022 года. Овощ продержался дольше (49 дней), чем премьерство Трасс (44 дня).