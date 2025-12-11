В Стамбуле и Анталье стали всё чаще жаловаться на фальшивые доллары

Власти Турции начали проверку информации о появлении на рынке поддельных долларовых купюр. О тревожных сигналах, поступивших в государственные ведомства, РИА «Новости» сообщил источник в руководстве страны.

Собеседник агентства уточнил, что фальшивые банкноты номиналом 50 и 100 долларов старого образца были зафиксированы в популярных туристических регионах страны, в частности в Стамбуле и Анталье.

По его словам, ситуация пока не носит «панического характера». Власти готовы в случае подтверждения информации оперативно предупредить как финансовый рынок, так и туристический сектор о рисках. Это необходимо для защиты как местных предпринимателей, так и иностранных гостей от возможных потерь при обмене валюты или совершении покупок.

