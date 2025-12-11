Актрису из сериала «Удивительная миссис Мейзел» насмерть сбил таксист на «кадиллаке»

В Нью-Йорке под колёсами такси при переходе улицы в центре города погибла актриса Венди Дэвис (настоящее имя — Венне Алтон Дэвис), известная по роли в сериале «Удивительная миссис Мейзел». Она работала сотрудницей Таможенной и пограничной службы и с нетерпением ждала выхода на пенсию. Об этом пишет издание The New York Post.

Дэвис была агентом таможни в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, где работала на полную ставку. Она пережила недавнюю приостановку работы правительства без оплаты и продолжала подрабатывать актрисой, исполняя небольшие роли, включая эпизодическую роль полицейской в популярном сериале Amazon.

Смертельная авария с участием артистки произошла 8 декабря около 21:00. Дэвис переходила Бродвей возле перекрёстка с Западной 53-й улицей, когда 61-летний таксист на «кадиллаке» сбил её, совершая левый поворот. Она получила тяжёлые травмы головы и тела и была доставлена в больницу Маунт-Синай-Уэст, где скончалась от полученных травм. Водитель такси остался на месте происшествия и сотрудничал со следователями. На данный момент ему ещё не было предъявлено обвинение.

Известно, что Венди Дэвис снялась как минимум в девяти работах, включая роли в фильме «Позор» с Майклом Фассбендером и короткометражном фильме «Женская комната».

