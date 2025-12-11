Путин в Индии
Регион
11 декабря, 08:49

Влад Бумага может потерять доступ к счетам в России из-за долга в 1,2 млн рублей

Обложка © Telegram / Влад Бумага А4

Задолженность популярного белорусского блогера Влада Бумаги (А4) перед Федеральной налоговой службой России достигла 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщет «Постньюс».

Если в октябре сумма долга составляла около 344 тысяч рублей, то за два месяца она увеличилась на 876 тысяч. По информации издания, задолженность связана с предпринимательской деятельностью Бумаги. В случае дальнейшей неуплаты ФНС имеет право заблокировать все счета блогера для принудительного взыскания средств.

Параллельно с налоговыми проблемами Влад потерпел неудачу в суде: Режевской городской суд Свердловской области отказал ему во взыскании 30 тысяч рублей с владелицы магазина за использование его изображения на футболках. Суд указал, что блогер не смог доказать свои права на объекты интеллектуальной собственности.

Ранее Федеральная налоговая служба приостановила все финансовые операции по банковским счетам лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*. Выяснилось, что в России у него до сих пор есть задолженность по налогам, хотя он уже давно уехал жить в другое место.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

