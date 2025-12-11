Путин в Индии
11 декабря, 09:16

Лавров: Затягивание конфликта на Украине является вопросом выживания для Зеленского

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Затягивание конфликта на Украине стало для Владимира Зеленского вопросом выживания, как политического, так, вероятно, и физического. Об этом в ходе посольского стола по урегулированию украинского кризиса заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас появился новый момент лично для Зеленского. На Украине разразился коррупционный скандал, и в свете этого затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а может быть, и физического выживания», — пояснил глава российской дипломатии.

Резкую оценку позиции Зеленского дали и на Западе. Британский активист Джим Фергюсон ранее сравнил отказ главаря киевского режима от компромиссов по урегулированию с «плевком в лицо» президенту США Дональду Трампу, который, по его мнению, пытался остановить «механизм бесконечной войны». Фергюсон заявил, что теперь ответственность за конфликт лежит на Европе, которая предпочла продолжение боевых действий и может остаться без американской поддержки.

