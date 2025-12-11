Французы выбились в лидеры по количеству полученных российских паспортов в 2025 году

2025 году уроженцы Франции стали абсолютными лидерами по количеству полученных российских паспортов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

Всего в текущем году гражданство РФ получил 71 иностранный гражданин, включая шестерых детей. Почти половина из них — 32 человека (28 взрослых и четверо детей) — родились во Франции. Возраст новых граждан-французов варьируется от 8 до 87 лет. США и Германия замыкают тройку стран-лидеров по этому показателю, но с существенным отрывом: шесть американцев и пять немцев получили российские паспорта.

Ранее Life.ru рассказывал, что многие жители Великобритании присылают свои заявки на переезд в Россию по «визе общих ценностей». Это те люди, которые недовольны политикой британского руководства и стремятся покинуть страну, где им стало опасно жить.