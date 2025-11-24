Наблюдается значительный рост числа жителей Великобритании, желающих переехать в Россию через программу «визы общих ценностей». Об этом сообщает издание Daily Star, ссылаясь на данные компаний, занимающихся помощью иностранцам.

По информации издания, сотни британцев выражают недовольство политикой своей страны и стремятся сменить место жительства, желательно на Россию. Филипп Хатчинсон из компании Moscow Connect подтвердил, что еженедельно получает от 50 до 80 запросов от граждан Великобритании, недовольных повышением налогов и нескончаемой финансовой поддержкой Украины.

Программа виз для иностранцев, разделяющих общие с Россией ценности, была запущена в прошлом году и пользуется популярностью не только среди британцев. По данным Financial Times, большинство заявителей составляют граждане Германии, Франции и США, а общее число подающих на визу достигает 150 человек в месяц.

Ранее Life.ru рассказывал о британце Томми Томпкинсе, который переехал в Россию как раз в рамках президентской программы для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Самым удивительным в РФ для него стало то, что по улицам можно ходить, не опасаясь, что в любой момент в спину могут вонзить нож.