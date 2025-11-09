В британском городе Эденбридж в графстве Кент состоялось традиционное празднование Ночи Гая Фокса, в ходе которого была сожжена 11-метровая фигура премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Соответствующая информация появилась в публикации издания The Daily Mail.

В Великобритании сожгли чучело Стармера в Ночь Гая Фокса. Фото © X / Lee James

Согласно сообщению, чучело политика было выполнено с многочисленными символическими деталями, отражающими спорные моменты его пребывания на посту главы правительства. Фигура была облачена в шляпу Гая Фокса, а на груди размещался значок с критической надписью о фермерской политике премьера.

Особое внимание привлекли свисавшие с головного убора сосиски, напоминавшие о досадной оговорке политика, перепутавшего слова «заложники» и «сосиски» во время выступления. Дополнительные элементы композиции включали электрический обогреватель, на который опирался бумажный премьер, что символизировало отмену зимних топливных выплат для пенсионеров, а также изображение цифрового удостоверения личности, вложенное за ремень.

Традиция празднования Ночи Гая Фокса восходит к 1605 году, когда был раскрыт заговор с целью взрыва парламента. Ранее на неделе аналогичное сожжение чучела Стармера прошло в городе Льюис графства Восточный Сассекс.

Ранее британский историк и публицист Крейг Мюррей обратил внимание на демонстративно дружеские объятия премьер-министра Великобритании Кира Стармера с главарём киевского режима Владимиром Зеленским во время визита бывшего комика. В своём посте Мюррей иронично заметил, что «Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин».