В России хотят запустить свой «Октоберфест»

В РФ планируется запустить специализированные ярмарки пива российского розлива для продвижения отечественного продукта — по аналогии со знаменитым немецким «Октоберфестом». Это следует из проекта закона Минпромторга, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Цель инициативы — поддержать отечественных пивоваров, особенно крафтовые компании, и повысить туристическую привлекательность регионов. Ярмарки будут работать по аналогии с успешными винными, которые проводятся в стране с 2021 года.

В министерстве подтвердили, что разрабатывают комплекс мер для поддержки отрасли, включая стимулирование спроса и развитие каналов продвижения. Конкретные предложения сейчас проходят стадию межведомственного согласования с участием бизнеса. В октябре статс-секретарь, замглавы Минпромторга Роман Чекушов уже анонсировал обсуждение мер поддержки для российских пивоваров вместе с Минсельхозом.

На фоне идея о проведении крупных пивных фестивалей вспоминается старый спор: где и кому можно продавать пиво. Одни из самых жарких дискуссий последних лет касаются стадионов. Так, депутат Госдумы Евгений Ревенко в беседе с Life.ru называл запрет продажи пива на стадионах популистским, напоминая об успешном опыте ЧМ-2018, когда продажа алкоголя не привела к росту потребления. Он указывал, что современные системы контроля (стюарды, Face ID) позволяют предотвратить нарушения, а стадионы, требующие огромных затрат, нуждаются в дополнительных источниках доходов, которые привлекает пиво. Парламентарий выступал за отмену запрета, отмечая, что алкоголь и так свободно доступен в VIP-зонах.