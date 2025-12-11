Путин в Индии
Регион
11 декабря, 09:54

В Кремле заявили об открытости России к зарубежным инвестициям

Обложка © Life.ru

Россия всегда была и остаётся открыта для зарубежных инвестиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал недавние предложения США по возобновлению экономических отношений с РФ. Представитель Кремля отметил, что что несмотря на уход некоторых европейских инвесторов, новые компании сразу же заполнили пустующие ниши.

«Россия была и остаётся открытой для зарубежных инвестиций. Россия — это привлекательный и очень выгодный рынок для зарубежных инвесторов. <...> Мы заинтересованы в притоке зарубежных инвестиций», — сказал Песков.

Напомним, что США отправили европейским странам серию кратких документов, в которых были указаны предложения на реинтеграции России в мировую экономику. Однако чиновники Европы план не оценили. Один из них даже сравнил предлагаемые экономические соглашения с разделом сфер влияния после Второй мировой войны.

Раскрыты огромные потери ЕС в инвестициях при изъятии активов России

