Орнитолог назвал упущенный способ найти Усольцевых в тайге с помощью птиц

Хищные птицы могли помочь найти Усольцевых в красноярской тайге, если принять версию о несчастном случае с семьёй. Об этом аif.ru сообщил кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик.

«Могли вычислить по поведению хищных птиц, когда снег ещё не лёг. Но время уже упущено, не нашли же в начале октября… Думаю, что зимой не найдут, это почти исключено. Только в марте, апреле, когда всё начнёт оттаивать, тогда могут обнаружить», — сказал Коблик.

По словам орнитолога, в момент таяния снега хищные птицы обязательно обратили бы внимание на останки. Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина — исчезла 28 сентября во время похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Волонтеры и поисковики, обследовавшие предполагаемые маршруты, не нашли следов пропавших.

Ранее высказывалось предположение, что один из постов Ирины Усольцевой может косвенно указывать на маршрут семьи. Речь идёт о публикации под названием «Метафорические карты», в которой были изображения леса, гор, избушки в тайге, тропы и семьи. Такие визуальные карты нередко отражают личные переживания или планы человека, каждая карточка в них обычно соотносится с конкретными жизненными ситуациями.