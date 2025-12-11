Орнитолог назвал упущенный способ найти Усольцевых в тайге с помощью птиц
Сергей и Ирина Усольцевы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva
Хищные птицы могли помочь найти Усольцевых в красноярской тайге, если принять версию о несчастном случае с семьёй. Об этом аif.ru сообщил кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик.
«Могли вычислить по поведению хищных птиц, когда снег ещё не лёг. Но время уже упущено, не нашли же в начале октября… Думаю, что зимой не найдут, это почти исключено. Только в марте, апреле, когда всё начнёт оттаивать, тогда могут обнаружить», — сказал Коблик.
По словам орнитолога, в момент таяния снега хищные птицы обязательно обратили бы внимание на останки. Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина — исчезла 28 сентября во время похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Волонтеры и поисковики, обследовавшие предполагаемые маршруты, не нашли следов пропавших.
Ранее высказывалось предположение, что один из постов Ирины Усольцевой может косвенно указывать на маршрут семьи. Речь идёт о публикации под названием «Метафорические карты», в которой были изображения леса, гор, избушки в тайге, тропы и семьи. Такие визуальные карты нередко отражают личные переживания или планы человека, каждая карточка в них обычно соотносится с конкретными жизненными ситуациями.
