Мобильный интернет работает с перебоями в Петербурге и Ленобласти

Мобильный интернет работает с ограничениями на юге Санкт-Петербурга. Перебои также фиксируются в Ленинградской области, выяснил корреспондент Life.ru.

Проблемы носят локальный характер. В центре и на севере города связь работает стабильно, без видимых сбоев. Информация о причинах инцидента от оператора пока не поступала. Несмотря на ограничения, некоторые сервисы остаются доступными.

Ранее Минцифры России утвердило перечень онлайн-сервисов, доступ к которым гарантирован даже при введении ограничений по соображениям безопасности. В этот список, помимо мессенджера Max, вошли информагентства, ресурсы ЦБ, а также платформа «Россия — страна возможностей» и ряд ключевых государственных порталов.