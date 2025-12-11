Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 10:00

Мобильный интернет работает с перебоями в Петербурге и Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_B_C

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_B_C

Мобильный интернет работает с ограничениями на юге Санкт-Петербурга. Перебои также фиксируются в Ленинградской области, выяснил корреспондент Life.ru.

Проблемы носят локальный характер. В центре и на севере города связь работает стабильно, без видимых сбоев. Информация о причинах инцидента от оператора пока не поступала. Несмотря на ограничения, некоторые сервисы остаются доступными.

В российском регионе временно ограничили работу мобильного интернета
В российском регионе временно ограничили работу мобильного интернета

Ранее Минцифры России утвердило перечень онлайн-сервисов, доступ к которым гарантирован даже при введении ограничений по соображениям безопасности. В этот список, помимо мессенджера Max, вошли информагентства, ресурсы ЦБ, а также платформа «Россия — страна возможностей» и ряд ключевых государственных порталов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar