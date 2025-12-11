Риелторы Москвы планируют поднять цены до 500 тысяч рублей

Гильдия риелторов Москвы призвала со следующего года повысить минимальные тарифы на риелторские услуги при продаже вторичного жилья на 20-25%. В новом письме объединения указано, что минимальные тарифы станут составлять 300 тысяч рублей или 3,5% от стоимости свободной продажи и 500 тысяч рублей или 3,5% при альтернативной сделке. Об этом пишет РИА «Новости».

Вице-президент Гильдии Андрей Банников пояснил, что рекомендации дают представление о средних ценах на уровне рынка. Повышение тарифов объясняется инфляцией, ростом затрат на сделки и увеличением цен на рекламные площадки. Итоговая стоимость услуг будет отражать не только рыночные условия, но и сложность самой сделки, включая дополнительные юридические процедуры. Тем не менее, в Российском союзе участников рынка недвижимости высказали скептицизм по поводу широкой поддержки этой инициативы.

«Нам нет смысла повышать тарифы. Агентская комиссия устроена так, что она автоматически повышается на размер инфляции, потому что считается от цены объекта. В Москве сегодня ставка составляет от 3 до 6% при продаже и 60-100% от ежемесячного платежа при аренде», — указал партнёр риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.

Ранее в Госдуме предложили принять федеральный закон, который будет регулировать деятельность риелторов. Планируется установить чёткие правила работы риелторов, определить их полномочия и ответственность, а также создать рамки для профессиональной деятельности в сфере недвижимости.