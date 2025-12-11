Собянин сообщил об уничтожении очередного дрона, летевшего на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин днём 11 декабря.

«Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — говорится в сообщении градоначальника от 12:59 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Напомним, минувшей ночью ПВО отбила массированный налёт украинских дронов на столицу России. Атаки продолжились утром. Всего на данный момент уничтожено около 40 украинских дронов, летевших на Москву.