Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 10:05

Собянин сообщил об уничтожении очередного дрона, летевшего на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victority

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victority

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин днём 11 декабря.

«Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — говорится в сообщении градоначальника от 12:59 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Напомним, минувшей ночью ПВО отбила массированный налёт украинских дронов на столицу России. Атаки продолжились утром. Всего на данный момент уничтожено около 40 украинских дронов, летевших на Москву.

Российские силы ПВО за сутки сбили почти 400 украинских дронов
Российские силы ПВО за сутки сбили почти 400 украинских дронов

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar