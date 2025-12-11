Российские силы ПВО за сутки сбили почти 400 украинских дронов

За последние сутки российские системы противовоздушной обороны установили рекорд по перехвату беспилотных летательных аппаратов, сбив 396 дронов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, подводя итоги боевой работы войск ПВО.

Помимо беспилотников, были уничтожены 10 реактивных снарядов американской системы HIMARS и одна управляемая ракета большой дальности «Нептун». Такие результаты демонстрируют высокую эффективность и интенсивность работы российских средств воздушной обороны по отражению масштабных атак ВСУ.

Параллельно с этим силы Черноморского флота успешно действовали на морском направлении, уничтожив безэкипажный катер ВСУ в центральной части Чёрного моря. Эти успехи подтверждают комплексный характер оборонительных операций российских войск на разных театрах военных действий.

Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией нашей страны 287 украинских дронов. ВСУ пытались атаковать 12 регионов РФ. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 118.