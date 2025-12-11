Путин в Индии
11 декабря, 06:48

Под огневым контролем ВСУ остаётся около 25% Северска в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Под огневым контролем ВСУ остаётся около 25% территории Северска в Донецкой Народной Республике. В это время российские бойцы начали операции по зачистке города. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Под огневым контролем противника остается около 25% Северска. На данный момент российские подразделения начали зачистку в западной части города», — отметил он.

Марочко добавил, что российские военные уже взяли под полный контроль центральные районы Северска и активно продвигаются на севере, юге и востоке.

Недавно стало известно, что бойцы ВС РФ завершили освобождение города Северск в ДНР, установив полный контроль над его территорией. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.

