10 декабря, 09:53

Армия России продолжает зачистку Светлого и Гришино в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Российские войска группировки «Центр» проводят зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Войска группы «Центр» ведут операции по уничтожению окружённых подразделений ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова. Одновременно российские военнослужащие проводят зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино на территории ДНР.

Напомним, что 1 декабря штурмовые подразделения вошли в населённый пункт Гришино, который находится к западу от Красноармейска. Продвижение вглубь рассматривается как важный тактический шаг на этом участке фронта и что подразделения уже достигли определённых успехов. Также стало известно об открытии дороги на Славянск и Краматорск, а события в Северске являются значимым военно-политическим достижением для российских войск.

Милена Скрипальщикова
