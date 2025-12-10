Армия России продолжает зачистку Светлого и Гришино в ДНР

Российские войска группировки «Центр» проводят зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Войска группы «Центр» ведут операции по уничтожению окружённых подразделений ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова. Одновременно российские военнослужащие проводят зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино на территории ДНР.