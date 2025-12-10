Армия России продолжает зачистку Светлого и Гришино в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos
Российские войска группировки «Центр» проводят зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Войска группы «Центр» ведут операции по уничтожению окружённых подразделений ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова. Одновременно российские военнослужащие проводят зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино на территории ДНР.
Напомним, что 1 декабря штурмовые подразделения вошли в населённый пункт Гришино, который находится к западу от Красноармейска. Продвижение вглубь рассматривается как важный тактический шаг на этом участке фронта и что подразделения уже достигли определённых успехов. Также стало известно об открытии дороги на Славянск и Краматорск, а события в Северске являются значимым военно-политическим достижением для российских войск.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.