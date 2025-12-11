США рассматривают идею создания C5 с Россией, Китаем и Индией вместо G7

В Вашингтоне обсуждается идея создания нового международного объединения Core 5, куда могли бы войти США, Россия, Китай, Индия и Япония. Об этом сообщило издание Politico.

«На этой неделе в Вашингтоне обсуждается, казалось бы, необычная идея: США могли бы создать новую группу стран Core 5, в которую вошли бы Китай и Россия, что создало бы резкий контраст с существующей G7», — говорится в материале.

Собеседник Politico, работавший в Белом доме во время первого срока Дональда Трампа, отметил, что идея объединения с участием Индии и Японии не стала шокирующей. По его словам, тогда речь не шла о немедленной реализации проекта, однако уже велись разговоры о том, что существующие форматы G7 и Совет Безопасности ООН не учитывают появления новых игроков на мировой арене.

