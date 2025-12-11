Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 10:15

США рассматривают идею создания C5 с Россией, Китаем и Индией вместо G7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

В Вашингтоне обсуждается идея создания нового международного объединения Core 5, куда могли бы войти США, Россия, Китай, Индия и Япония. Об этом сообщило издание Politico.

«На этой неделе в Вашингтоне обсуждается, казалось бы, необычная идея: США могли бы создать новую группу стран Core 5, в которую вошли бы Китай и Россия, что создало бы резкий контраст с существующей G7», — говорится в материале.

Собеседник Politico, работавший в Белом доме во время первого срока Дональда Трампа, отметил, что идея объединения с участием Индии и Японии не стала шокирующей. По его словам, тогда речь не шла о немедленной реализации проекта, однако уже велись разговоры о том, что существующие форматы G7 и Совет Безопасности ООН не учитывают появления новых игроков на мировой арене.

Политолог разоблачил «фокус» членов G7, призвавших к прекращению огня на Украине
Политолог разоблачил «фокус» членов G7, призвавших к прекращению огня на Украине

Ранее сообщалось, что страны G7 и Европейский союз обсуждают возможность введения запрета на морские перевозки российских нефтепродуктов. Переговоры ведутся о замене существующего потолка цен на экспорт российской нефти на полный запрет на доступ к услугам морских перевозок, чтобы снизить доходы России от нефтяного экспорта.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Индия
  • g7
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar