Призыв стран-членов G7 к прекращению боевых действий на Украине отражает стремление Запада остановить продвижение Армии России любой ценой, уверен политолог Юрий Светов. По его словам, подобные инициативы являются не проявлением миролюбия, а попыткой добиться паузы на фронте для перевооружения ВСУ.

«Они хотят одного — остановить наше продвижение вперёд. После этого судорожно накачать Украину оружием, после придёт некая передышка и снова можно будет воевать. Мы же видели эти фокусы не один раз», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что западные политики продолжают игнорировать ключевые требования России относительно безопасности, одновременно усиливая давление через конфискацию активов и санкции против третьих стран. Однако РФ продолжит последовательно выполнять свои задачи в рамках СВО, игнорируя призывы Запада.

Напомним, ранее страны G7 выступили с совместным заявлением о необходимости немедленного прекращения огня на Украине, принятым по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в канадской провинции Онтарио. В документе подчёркивается, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для будущих переговоров.