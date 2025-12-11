Умершую в одиночестве экс-жену Михаила Ефремова кремировали, прах увезут из Москвы

Тело советской и российской актрисы Ксении Качалиной, скончавшейся 24 ноября, кремировали. Прах будет захоронен в Саратовской области. Уже известно, что похороны пройдут в закрытом формате, на них будут присутствовать только близкие люди.

«Она умерла 24 ноября. Несколько дней назад её тело было кремировано, прах планируется захоронить в Саратовской области», — рассказал источник TACC, знакомый с ситуацией.

Актриса родилась 3 мая 1971 года в Саратове и начала свою карьеру в кинематографе в 1991 году с фильма «Нелюбовь». Она также снялась в фильмах «Над тёмной водой», «Три сестры» и «Тот, кто нежнее». Качалина была замужем за известным актером Михаилом Ефремовым.