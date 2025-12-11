ВСУ убили двух человек и ранили трёх в Херсонской области

В Херсонской области вследствие ударов со стороны Киева два человека погибли, трое получили ранения, временно остались без света тысячи жителей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Херсонской области от вражеских ударов два человека погибло, трое пострадало. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

«В результате киевской агрессии погибли два человека, трое пострадали», — заявил Сальдо.

По данным губернатора, в Голопристанском муниципальном округе удар по гражданскому автомобилю стал причиной гибели женщины и мужчины, ещё двое взрослых получили ранения и были доставлены в Скадовскую ЦРБ. В Раденске пострадал мужчина 1977 года рождения, его госпитализировали в районную больницу.

Кроме того, обстрел повредил линии электропередач, временно оставив без света 13 тысяч человек в 34 населённых пунктах Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов; подача электроэнергии была оперативно восстановлена. Вражеские удары также были нанесены по Алешкам, Великой Лепетихе, Каховке, Корсунке, Князе-Григорьевке, Малой Лепетихе, Новой Маячке, Новой Каховке и Пролетарке.

Ранее сообщалось о массированном ударе украинских беспилотников по Геническу. Система ПВО региона сбила большинство дронов, однако один беспилотник всё же достиг территории рыбоперерабатывающего завода. Жертв и пострадавших в результате этого удара нет.