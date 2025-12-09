Путин в Индии
9 декабря, 16:05

ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по Геническу Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о массированном ударе украинских беспилотников по Геническу. По его словам, ПВО региона сбила большинство целей, однако один дрон достиг рыбоперерабатывающего завода.

«По предварительным данным, один дрон всё же попал на территорию рыбоперерабатывающего завода. Жертв и пострадавших нет», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Губернатор заверил, что текущая обстановка находится под полным контролем. Все экстренные службы функционируют в режиме повышенной готовности. Населению настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и неукоснительно следовать предписанным мерам безопасности.

Кадыров показал, как над Чечнёй отразили атаку дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что в Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атаки БПЛА, при которой пострадало 14 человек, включая одного ребёнка. Согласно последним данным, в больницах остаются семь человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Демьянова
