ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по Геническу Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о массированном ударе украинских беспилотников по Геническу. По его словам, ПВО региона сбила большинство целей, однако один дрон достиг рыбоперерабатывающего завода.

«По предварительным данным, один дрон всё же попал на территорию рыбоперерабатывающего завода. Жертв и пострадавших нет», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Губернатор заверил, что текущая обстановка находится под полным контролем. Все экстренные службы функционируют в режиме повышенной готовности. Населению настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и неукоснительно следовать предписанным мерам безопасности.