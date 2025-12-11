В Петербурге резко подешевели комнаты в коммуналках

В Санкт-Петербурге комнаты в коммунальных квартирах упали в цене к концу текущего года — их средняя стоимость составляет 2,65 миллиона рублей. А это на 5,3% ниже прошлогодних показателей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Тем не менее цены на комнаты в Петербурге остаются в 1,7 раза выше среднероссийских. При этом в 2024 году их стоимость только росла, значительно опережая данные по России. Издание отмечает, что в этом году заключение сделок с комнатами резко подорожало из-за установления прогрессивной шкалы для пошлин на регистрацию недвижимости. Теперь она составляет 4 тысячи рублей. Иными словами, сейчас пошлины рассчитываются от цены всей квартиры, а не отдельной комнаты. Известно, что площади в коммуналках покупают далеко не богатые граждане, поэтому подобные изменения оказались для них весомыми, и спрос упал.