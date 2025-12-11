Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 12:12

Приморье завалило импортными машинами перед повышением утильсбора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexgo.photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexgo.photography

В октябре-ноябре 2025 года через Приморский край в Россию хлынул рекордный поток импортных автомобилей. Эти исторические максимумы ввоза зафиксировало Дальневосточное главное управление Банка России.

Ажиотаж был напрямую связан с увеличением размера утилизационного сбора с 1 декабря. В октябре через порт Владивостока ввезли на 25% больше машин, чем в сентябре, и на треть больше, чем год назад. Через сухопутные пункты пропуска поток и вовсе вырос почти вчетверо по сравнению с 2024 годом, что привело к переполнению площадок временного хранения. В ноябре рекорды октября были побиты вновь.

Этот бум отразился и на рынке: в Приморье предложение на вторичном рынке с начала года выросло в 1,5 раза, что спровоцировало падение средних цен на 8,8%. Продажи подержанных автомобилей в октябре выросли на 13% в годовом выражении, демонстрируя рост третий месяц подряд. Специалисты отмечают, что повышенный спрос касался в основном машин, импортированных для перепродажи.

Водителям объяснили, как глубокий разряд убивает аккумулятор авто за раз
Водителям объяснили, как глубокий разряд убивает аккумулятор авто за раз

Ранее россиянам рассказали, какие добротные автомобили продолжат завозить в Россию по льготным ставкам утилизационного сбора. По словам, экспертов в самом утильсборе не так много недостатков. К примеру, в Москве вы не погоняете на мощном автомобиле, если не хотите нарваться на штраф.

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновостичитайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Авто
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar