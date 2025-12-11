Приморье завалило импортными машинами перед повышением утильсбора

В октябре-ноябре 2025 года через Приморский край в Россию хлынул рекордный поток импортных автомобилей. Эти исторические максимумы ввоза зафиксировало Дальневосточное главное управление Банка России.

Ажиотаж был напрямую связан с увеличением размера утилизационного сбора с 1 декабря. В октябре через порт Владивостока ввезли на 25% больше машин, чем в сентябре, и на треть больше, чем год назад. Через сухопутные пункты пропуска поток и вовсе вырос почти вчетверо по сравнению с 2024 годом, что привело к переполнению площадок временного хранения. В ноябре рекорды октября были побиты вновь.

Этот бум отразился и на рынке: в Приморье предложение на вторичном рынке с начала года выросло в 1,5 раза, что спровоцировало падение средних цен на 8,8%. Продажи подержанных автомобилей в октябре выросли на 13% в годовом выражении, демонстрируя рост третий месяц подряд. Специалисты отмечают, что повышенный спрос касался в основном машин, импортированных для перепродажи.

Ранее россиянам рассказали, какие добротные автомобили продолжат завозить в Россию по льготным ставкам утилизационного сбора.