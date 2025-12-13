13 декабря День горячего какао: 5 рецептов из СССР, которые вкуснее любого кофе из модной кофейни

Тринадцатого декабря весь мир отмечает один из самых уютных праздников зимы — День горячего какао. Этот напиток с бархатистой пенкой и волшебным ароматом знаком каждому, кто хоть раз держал в руках гранёный стакан в школьной столовой или детском саду. Традиция пить горячее какао пришла к нам из Центральной Америки, где ацтеки три с половиной тысячи лет назад считали какао-бобы священным даром богов и даже использовали их как валюту. В Европу напиток попал в XVI веке, а в СССР стал настоящим символом заботы о детском здоровье. Помните ту самую пенку на поверхности, которую нужно было сдуть? Оказывается, именно за эту воздушную пенку какао и ценится во всём мире — она появляется только при правильном приготовлении.

Нет в мире напитка более располагающего к душевным разговорам и ленивым вечерам под пледом. Какао не просто согревает, оно возвращает в то время, когда главной заботой было успеть доесть завтрак перед школой, а аромат корицы и шоколада означал, что дома всё хорошо. Учёные давно доказали: какао-порошок содержит антиоксиданты, улучшающие настроение, и теобромин, мягко тонизирующий без кофеиновой нервозности. Одна чашка этого напитка повышает работоспособность, укрепляет сердечно-сосудистую систему и дарит ощущение счастья. Мы собрали пять рецептов из советского прошлого, каждый из которых превращает обычный зимний вечер в маленький праздник. Эти рецепты проверены временем, любовью бабушек и миллионами счастливых детей.

Классическое какао, как в детском саду

Как приготовить какао как в детском саду: проверенный советский рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Начнём с того самого вкуса, который помнит каждый. Секрет идеального детсадовского какао не в волшебных ингредиентах, а в правильных пропорциях и особой технике приготовления. Вам понадобится: литр молока жирностью не менее 3,2 процента, шесть столовых ложек качественного какао-порошка, пять столовых ложек сахара и 100 миллилитров горячей воды.

литр молока жирностью не менее 3,2 процента, шесть столовых ложек качественного какао-порошка, пять столовых ложек сахара и 100 миллилитров горячей воды.

Готовим пасту: в небольшой миске тщательно смешайте какао с сахаром до однородности, затем залейте горячей водой и разотрите до состояния густой пасты без единого комочка.

Варим основу: молоко доведите до кипения в толстостенной кастрюле, влейте в него шоколадную пасту тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком.

молоко доведите до кипения в толстостенной кастрюле, влейте в него шоколадную пасту тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком. Завершаем приготовление: варите на среднем огне ещё три-четыре минуты, не переставая мешать, снимите с плиты и дайте постоять минуту — за это время образуется та самая легендарная пенка. Разливайте по прогретым чашкам и наслаждайтесь вкусом беззаботного детства.

Какао со сгущёнкой по школьным рецептурам

Пять рецептов горячего какао из СССР со сгущёнкой, корицей или зефиром. Фото © Shutterstock / FOTODOM / janosmarton

Этот рецепт был официально утверждён в советских сборниках рецептур для школьного питания и считался особенным лакомством. Вам понадобится: пол-литра молока, две столовые ложки какао-порошка, три столовые ложки сгущённого молока и сахар по вкусу.

пол-литра молока, две столовые ложки какао-порошка, три столовые ложки сгущённого молока и сахар по вкусу.

Делаем сгущённую пасту: какао-порошок смешайте со сгущёнкой до однородной массы — получится густая сладкая паста тёмно-коричневого цвета.

Нагреваем молоко: молоко нагрейте до горячего состояния, но не кипятите, добавьте в него шоколадно-сгущённую смесь.

Взбиваем пену: взбейте венчиком или миксером на средней скорости в течение минуты — именно взбивание создаёт ту самую пышную пену.

взбейте венчиком или миксером на средней скорости в течение минуты — именно взбивание создаёт ту самую пышную пену. Доводим до готовности: доведите до лёгкого кипения и сразу снимайте с огня. Этот вариант получается более сладким и густым, с карамельными нотками от сгущёнки. Дети будут просить добавки, а взрослые вспомнят переменки между уроками.

Пряное какао с корицей и гвоздикой

Классическое какао по советским рецептам: секреты правильного приготовления с корицей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CHZU

Этот рецепт пришёл в СССР из европейской традиции и быстро прижился в семьях, где любили эксперименты. Вам понадобится: два стакана молока, три столовые ложки какао, две ложки сахара, половина чайной ложки молотой корицы, три бутона гвоздики, щепотка ванилина и по желанию — палочка корицы.

два стакана молока, три столовые ложки какао, две ложки сахара, половина чайной ложки молотой корицы, три бутона гвоздики, щепотка ванилина и по желанию — палочка корицы.

Готовим ароматное молоко: бросьте в холодное молоко гвоздику и палочку корицы, нагревайте на слабом огне пять-семь минут, не доводя до кипения.

Процеживаем: процедите молоко, уберите гвоздику и палочку корицы.

Готовим шоколадную основу: какао-порошок смешайте с сахаром и молотой корицей, разведите небольшим количеством горячей воды до пасты.

какао-порошок смешайте с сахаром и молотой корицей, разведите небольшим количеством горячей воды до пасты. Соединяем и варим: влейте пасту в ароматное молоко, доведите до кипения, постоянно помешивая, добавьте ванилин в самом конце. Этот напиток согревает не только тело, но и душу — пряные ноты создают ощущение рождественского волшебства.

Густое какао с крахмалом — почти десерт

Рецепты какао из детства: от школьного до густого с крахмалом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В некоторых регионах СССР был популярен необычный вариант какао, который готовили настолько густым, что его можно было есть ложкой. Вам понадобится: стакан молока, две столовые ложки какао, две ложки сахара, чайная ложка кукурузного крахмала, щепотка корицы и крошечная щепотка соли.

стакан молока, две столовые ложки какао, две ложки сахара, чайная ложка кукурузного крахмала, щепотка корицы и крошечная щепотка соли.

Смешиваем сухие ингредиенты: смешайте все сухие компоненты в миске до однородности, соль усилит сладость и раскроет шоколадный вкус.

Готовим густую массу: молоко нагрейте до горячего состояния, отлейте примерно треть в сухую смесь и тщательно разотрите до однородной густой массы.

молоко нагрейте до горячего состояния, отлейте примерно треть в сухую смесь и тщательно разотрите до однородной густой массы. Варим до загустения: вылейте смесь обратно в кастрюлю с молоком, взбивая венчиком; варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока напиток не загустеет до консистенции жидкой сметаны, — это займёт три-четыре минуты. Крахмал придаёт напитку бархатистую текстуру и делает его невероятно сытным. Подавайте в прогретых чашках, посыпав сверху тёртым горьким шоколадом.

Какао с зефиром — советская роскошь

Горячее какао с зефиром. Почти как в СССР: пошаговые инструкции приготовления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker

Зефир в СССР был дефицитом, поэтому какао с зефиром считалось особенным угощением для гостей или праздников. Вам понадобится: два стакана молока, четыре столовые ложки какао, три ложки сахара, щепотка ванилина и горсть зефира или маршмеллоу.

два стакана молока, четыре столовые ложки какао, три ложки сахара, щепотка ванилина и горсть зефира или маршмеллоу.

Варим классическую основу: смешайте порошок с сахаром, разведите горячей водой, влейте в кипящее молоко и проварите несколько минут, добавьте ванилин для аромата.

Подготавливаем зефир: пока напиток варится, нарежьте зефир небольшими кубиками.

пока напиток варится, нарежьте зефир небольшими кубиками. Собираем десерт: разлейте горячее какао по чашкам, заполняя их не до краёв, и сразу бросьте в каждую порцию кусочки зефира. Под воздействием горячего напитка зефир начнёт таять, создавая на поверхности воздушную сладкую пену. Можно дополнительно посыпать сверху какао-порошком или корицей для красоты. Получается настоящий десерт в чашке — сладкий, нежный, с контрастом текстур.