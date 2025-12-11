Глава Гулькевичского района Кубани Шишикин уволен из-за утраты доверия

Глава Гулькевичского района Краснодарского края Александр Шишикин отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Основной причиной стали факты предоставления губернатору недостоверных сведений о доходах и имуществе, а также нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства главой муниципального образования Гулькевичский район. В ходе её проведения установлены факты представления им губернатору Краснодарского края недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — сообщили в прокуратуре.

В ответ на выявленные нарушения прокуратура направила информация губернатору края, что стало основанием для назначения соответствующей проверки. Она полностью подтвердили факты совершения главой района указанных коррупционных правонарушений.

Шишикин занимал должность главы Гулькевичского района с 12 сентября 2018 года. Власти региона подчёркивают важность соблюдения законности и прозрачности в работе органов местного самоуправления и выражают уверенность, что подобные меры будут способствовать укреплению доверия граждан к власти.

