Православная служба в Гонконге с батюшками-китайцами попала на видео

Россиянка поделилась впечатлениями от посещения православной службы в Гонконге. Оказывается, что в современном Китае существует целый ряд мест, где православные христиане могут собраться для молитвы и участия в богослужениях. Однако ситуация осложняется отсутствием официального признания конфессии в стране. Об этом рассказал телеграм-канал «Юань да Марья».

Православная служба в Китае. Видео © Telegram / Юань да Марья

Наиболее известные места проведения богослужений расположены в таких городах, как Шанхай, Урумчи, Харбин и Пекин. Тем не менее, большинство из них действуют нерегулярно и лишь на большие церковные праздники. Единственным исключением остаётся храм при российском посольстве в столице КНР, где регулярно проводятся службы, собирающие местных прихожан и туристов из-за рубежа.

Ранее Life.ru писал, что китайское пиво сместило немецкое на российских полках. Производители Поднебесной вышли в лидеры по объёмам поставок за последние девять месяцев. Германия оказалась лишь на третьем месте в списке экспортёров пива в РФ. На втором — Чехия.