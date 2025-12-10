Россияне стали чаще заказывать дорогие люксовые товары в Китае
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andersphoto
Россияне стали значительно чаще заказывать люксовые товары из-за рубежа. Как сообщает РБК со ссылкой на CDEK.Shopping, лидера в сфере международных доставок брендовых товаров, за первые девять месяцев 2025 года количество таких заказов выросло на 52% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом доля США как поставщика премиальных товаров для сервиса снизилась с 67% в начале 2024 года до 44% в январе-сентябре 2025 года, хотя эта страна по-прежнему остаётся основным источником.
При этом Китай и Гонконг набирают обороты в доставках. К середине 2025 года США уже не так популярны для заказов, как раньше – спрос перетекает в Азию. А ведь ещё в начале 2024-го Штаты были абсолютными лидерами. Сейчас почти треть (35%) всех люксовых покупок, которые россияне делают за границей через CDEK.Shopping, идут из Китая. Это заметный скачок по сравнению с прошлогодними 21%.
Сервис доставки BXB зафиксировал увеличение заказов на люксовые товары на 7,9% за первые 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционный директор BXB Алина Зорина отмечает небольшой рост запросов из Китая, однако подчёркивает, что в 2025 году основными рынками для люксовых товаров по-прежнему будут США и ЕС. По её словам, китайские товары привлекают покупателей, для которых важнее следовать трендам, чем бренд, или тех, кто ищет люкс, но рискует приобрести продукцию сомнительного качества.
Ранее сообщалось, что россияне массово едут встречать Новый год в Китай после отмены виз. Согласно информации РСТ, туристы выбирают как пляжный отдых на острове Хайнань, стоимость которого начинается от 125 тысяч рублей с учётом перелёта, так и экскурсионные программы по разным городам страны ценой свыше 250 тысяч рублей.
