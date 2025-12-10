Россияне стали чаще заказывать дорогие люксовые товары в Китае

Сервис доставки BXB зафиксировал увеличение заказов на люксовые товары на 7,9% за первые 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционный директор BXB Алина Зорина отмечает небольшой рост запросов из Китая, однако подчёркивает, что в 2025 году основными рынками для люксовых товаров по-прежнему будут США и ЕС. По её словам, китайские товары привлекают покупателей, для которых важнее следовать трендам, чем бренд, или тех, кто ищет люкс, но рискует приобрести продукцию сомнительного качества.