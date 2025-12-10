Путин в Индии
10 декабря, 09:08

Россияне стали чаще заказывать дорогие люксовые товары в Китае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andersphoto

Россияне стали значительно чаще заказывать люксовые товары из-за рубежа. Как сообщает РБК со ссылкой на CDEK.Shopping, лидера в сфере международных доставок брендовых товаров, за первые девять месяцев 2025 года количество таких заказов выросло на 52% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом доля США как поставщика премиальных товаров для сервиса снизилась с 67% в начале 2024 года до 44% в январе-сентябре 2025 года, хотя эта страна по-прежнему остаётся основным источником.
При этом Китай и Гонконг набирают обороты в доставках. К середине 2025 года США уже не так популярны для заказов, как раньше – спрос перетекает в Азию. А ведь ещё в начале 2024-го Штаты были абсолютными лидерами. Сейчас почти треть (35%) всех люксовых покупок, которые россияне делают за границей через CDEK.Shopping, идут из Китая. Это заметный скачок по сравнению с прошлогодними 21%.

Сервис доставки BXB зафиксировал увеличение заказов на люксовые товары на 7,9% за первые 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционный директор BXB Алина Зорина отмечает небольшой рост запросов из Китая, однако подчёркивает, что в 2025 году основными рынками для люксовых товаров по-прежнему будут США и ЕС. По её словам, китайские товары привлекают покупателей, для которых важнее следовать трендам, чем бренд, или тех, кто ищет люкс, но рискует приобрести продукцию сомнительного качества.

В Южной Корее и Китае распродали все машины с пробегом – виноваты россияне
В Южной Корее и Китае распродали все машины с пробегом – виноваты россияне

Ранее сообщалось, что россияне массово едут встречать Новый год в Китай после отмены виз. Согласно информации РСТ, туристы выбирают как пляжный отдых на острове Хайнань, стоимость которого начинается от 125 тысяч рублей с учётом перелёта, так и экскурсионные программы по разным городам страны ценой свыше 250 тысяч рублей.

Наталья Демьянова
