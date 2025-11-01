В Южной Корее и Китае распродали все машины с пробегом – виноваты россияне

Перед повышением утильсбора россияне фактически очистили вторичный авторынок Южной Кореи и Китая. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на участников рынка.

У перекупщиков, работающих по азиатскому направлению, начался дефицит: популярные у россиян модели с пробегом в КНР и Южной Корее практически закончились, остаются лишь «убитые» экземпляры, везти которые нет смысла.

Иллюстрация дефицита: к концу октября во всей Южной Корее оставалось лишь две подержанные BMW X3 в приличном состоянии (средняя цена около 4,5 млн руб.) и восемь BMW M3 (примерно 8,5 млн руб.). А свежих BMW X5 до пяти лет (от ~7 млн руб.) нет ни в Корее, ни в Китае вовсе. Массовые KIA исчезают из объявлений за минуты, а сейчас и вовсе перестали появляться — речь о возрастной группе 3–5 лет.

На фоне повышенного спроса из России продавцы в Азии с сентября подняли ценники примерно на 20% почти на все модели.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что, повышая утильсбор, власти стремятся не «закрыть» рынок, а сделать более выгодным локальное производство. По его словам, это будет куда лучше импорта.