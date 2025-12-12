Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 декабря, 03:00

Директор Дома русского зарубежья назвал лишение родины страшнейшим наказанием

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин заявил в интервью Life.ru, что лишение родины является для человека «страшнейшим наказанием». По его словам, в XX веке миллионы людей были вынуждены покинуть страну не за реальные преступления, а из-за «неправильных» взглядов и происхождения.

То, что у людей отняли родину, возможность видеть родных и вернуться к могилам близких, для многих оказалось страшнее, чем тюрьма

Виктор Москвин

директор Дома русского зарубежья

Москвин напомнил, что высланные лишались возможности видеть родных и посещать могилы близких, а возвращение в СССР для них грозило расстрелом. Он отметил, что судьбы русской эмиграции складывались из миллионов личных трагедий.

Зачем потомки эмигрантов везут семейные реликвии в Москву, почему Россия ХХ века существовала «в двух изданиях» и какой урок гражданской войны нельзя повторить — читайте в большом интервью на Life.ru.

Екатерина Хмелева
