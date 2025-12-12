Директор Дома русского зарубежья назвал лишение родины страшнейшим наказанием

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин заявил в интервью Life.ru, что лишение родины является для человека «страшнейшим наказанием». По его словам, в XX веке миллионы людей были вынуждены покинуть страну не за реальные преступления, а из-за «неправильных» взглядов и происхождения.

То, что у людей отняли родину, возможность видеть родных и вернуться к могилам близких, для многих оказалось страшнее, чем тюрьма Виктор Москвин директор Дома русского зарубежья

Москвин напомнил, что высланные лишались возможности видеть родных и посещать могилы близких, а возвращение в СССР для них грозило расстрелом. Он отметил, что судьбы русской эмиграции складывались из миллионов личных трагедий.

