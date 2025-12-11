Юрист объяснил, за какую съёмку на Красной площади вас увезёт полиция

На Красной площади можно фотографировать и вести съёмку, однако если к этому процессу привлечена целая съёмочная команда и используется реквизит, полиция может квалифицировать его как организованную деятельность. Об этом в беседе с Life.ru рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб» Илья Русяев. Эксперт прокомментировал ситуацию с девушками, которые снимали рекламу красной икры у стен Кремля и в результате поехали с правоохранителями в отделение для дачи объяснений.

Если кто-то решает устроить на Красной площади съёмку с реквизитом, праздничными атрибутами, едой, декорациями и всем тем, что делает кадр ярче, важно понимать, как это выглядит с точки зрения действующих правил. Для человека с камерой это просто творческая задумка, но для сотрудников на площади появление столов, продуктов, светового оборудования, штативов или целой команды — это ситуация, которую они могут квалифицировать как организованную деятельность. Илья Русяев Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб»

Само по себе фотографирование или съёмка ролика ещё не делают вас организаторами митинга, пояснил наш собеседник. Федеральный закон № 54‑ФЗ про собрания и митинги требует совсем другого: выражения мнений и требований по вопросам государственной или общественной жизни. Нет лозунгов, плакатов, призывов — формального состава публичного мероприятия нет.

Для Красной площади действует отдельный режим: правила ФСО о посещении Кремля и прилегающей территории. Обычную съёмку на телефон они не трогают, но к любым съёмочным работам с реквизитом и постановкой относятся как к деятельности, которая должна быть заранее согласована со Службой коменданта. Профессиональная техника, штативы, свет, развёрнутый стол с едой и напитками — всё это вполне укладывается в термин «съёмочные работы».

«Отсюда и типичный сценарий. Наряд видит перформанс, который привлекает внимание, мешает проходу, собирает вокруг зрителей. Дальше появляются уже не только правила ФСО, но и статья 20.2 КоАП РФ про нарушения порядка проведения публичных мероприятий, и статья 20.2.2 КоАП РФ про массовое одновременное пребывание, если создаются помехи движению и работе объектов», — добавил юрист.

Если вдобавок выяснится, что ролик снимается как реклама товара или услуги, включается ещё и закон о рекламе с требованиями к интернет‑размещению и маркировке через ЕРИР. То есть сценарий «сняли эпатажный ролик, обошлось без протокола, а потом прилетели вопросы уже как к рекламодателю» — вполне рабочий, пояснил Русяев.

Поэтому тем, кто мечтает о «яркой фотосессии с атрибутами» в самом сердце столицы, стоит трезво оценивать не только кадр, но и правовой фон. Туристические фото на телефон у ёлки почти никого не интересуют. А вот постановка с декорациями, столом, продуктами и съёмочной командой для правоохранителей выглядит уже как мероприятие, которое кто‑то решил провести без всяких уведомлений и разрешений. И вместо новогоднего настроения можно получить длинный вечер в отделении, объяснения: кто организатор и что именно вы пытались устроить на Красной площади. Илья Русяев Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб»