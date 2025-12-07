Порнозвезду и её свиту из 18 человек задержали на Бали во время съёмок

На Бали правоохранительные органы задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном производстве порнографии. Среди задержанных оказалась известная 26-летняя британская порноактриса Бонни Блю (настоящее имя — Тиа Эмма Билинджер). Об этом сообщило местное издание IDN Times Bali со ссылкой на начальника полиции округа Бадунга.

По информации полиции, задержание 18 человек произошло 5 декабря. В ходе обыска были изъяты съёмочная техника, лубриканты, контрацептивы и таблетки для повышения потенции.

В Индонезии, где действуют строгие законы, основанные на нормах ислама, производство и распространение порнографии являются уголовным преступлением, караемым тюремным сроком.

Напомним, Бонни Блю успела переспать с 1 057 мужчинами всего за 12 часов. Мужчины менялись примерно каждые 40 минут, но самое интересное, что кто-то смог зачать ребёнка. Блю решила провести самую масштабную в мире прямую трансляцию родов.