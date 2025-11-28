Честный коммунальщик из Орла отреагировал на мем в Сети про свою любовь к порно

Первый замглавы «Орёлводоканала» Владислав Терновых стал героем Сети после интервью с местным журналистом. Честный коммунальщик в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал свои слова о том, что заходит в интернет ради контента для взрослых.

Орловский коммунальщик прокомментировал видео со своим участием. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Терновых объяснил, как его коллеги из организации устраняли аварию. По его словам, работа не стояла на месте, сотрудники «Орёлводоканала» на протяжении четырёх дней пытались сделать всё возможное, чтобы горожане не остались без воды.

Терновых дополнил, что постоянные вопросы о сроках устранения аварии и интернете вызвали у него раздражение, и он решил «пошутить». Коммунальщик утверждает, что он продемонстрировал съёмочной группе ход восстановительных работ, но их заинтересовал вопрос об отсутствии самого Терновых в Сети.

«Почему-то в эфире оказалась только одна фраза чёрная, а не о том, что ребята [сотрудники организации] молодцы, ребята все домой вернулись. Пусть будет на его [корреспондента] совести», — ответил коммунальщик.

Напомним, в Сети стал популярен ролик из Орла, в котором запечатлён сотрудник коммунальной службы Терновых. На вопрос о недовольстве горожан, высказанном в интернете после аварии, мужчина заявил, что единственное, что ему интересно в Сети — это порнографический контент. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова даже предложила дать премию Рунета за видео с коммунальщиком.